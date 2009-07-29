Межбанк: к 12:00 доллар растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 8,1240/8,1625, к 12:00 цены выросли до 8,1325/8,1715 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2580/0,2595, а к 12:00 цены поднялись до 0,2585/0,2600. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 31,3850(+0,6799).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4158/1,4160, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,5080/11,5460, а к 12:00 цены вслед за долларом ушли вверх – 11,5190/11,5540.