Уманский: МВФ определится с четвертым траншем Украине раньше

Международный валютный фонд (МВФ) может приступить к третьему пересмотру программы сотрудничества с Украиной по предоставлению четвертого транша кредита stand-by не в ноябре, как планировалось ранее, а в сентябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Насколько я знаю, МВФ рассматривает возможность и, скорее всего, такое решение может быть принято, что пересмотр будет приближен. Это, возможно, сентябрь – конец сентября. Я думаю, миссия может приехать в Украину», – сказал И.УМАНСКИЙ.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планировалось, что третий транш составит 3,2 млрд. долл., четвертый, – 3,8 млрд. долл. 28 июля Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине третьего транша кредита stand-by в размере 3,3 млн. долл.

Средства кредита предоставляются ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.