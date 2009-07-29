Деньги вкладчиков Укрпромбанка переведут в «Ощадбанк»

Министерство финансов и Национальный банк Украины рассматривают возможность перевода средств вкладчиков «Укрпромбанка» в «Ощадбанк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что счета вкладчиков "Укрпромбанка" будут переведены в «Ощадбанк».

«Есть позиция Национального банка, есть позиция Минфина. Этот вопрос рассматривался на совете по капитализации. Самое главное решение – это любым способом обеспечить выполнение обязательств перед вкладчиками и юридическими лицами. Будет ли это сделано через механизм передачи данных обязательств «Ощадбанку», другому банку или через участие государства – это вопрос, который дополнительно поручено отработать Национальному банку совместно с Министерством финансов», – сказал И.УМАНСКИЙ. При этом он выразил надежду на то, что закон №4630 об упрощении процедуры рекапитализации банков будет подписан Президентом.

«Если он будет подписан, то у нас с Нацбанком появятся реальные возможности помочь вкладчикам», – сказал И.УМАНСКИЙ.