Пышный: вето на новую редакцию Бюджетного кодекса оправдано

Изменения в Бюджетный кодекс Украины внесены не с целью проведения глубинных системных реформ, а чтобы сосредоточить в руках руководителя правительства “беспрецедентный административный ресурс”.

Такое мнение высказал заместитель председателя совета Всеукраинской общественной организации «Фронт перемен» Андрей ПЫШНЫЙ в интервью газете «Факты», опубликованном сегодня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ПЫШНЫЙ отметил, что в сентябре депутаты попробуют преодолеть вето Президента Украины на Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция). Он отметил, что в случае преодоления вето без проведения реформы местного самоуправления инициативы Кабмина «превратят новый Бюджетный кодекс в новый бюджетный хаос».

А.ПЫШНЫЙ отметил, что новый кодекс фактически лишает местные советы права распоряжаться поступлениями от местных налогов. По его словам, эти средства, в соответствии с изменениями, будут направляться в центр, в Госказначейство, и только после этого правительство будет распределять их, то есть будет решать, кому из местных советов возвратить часть собранных ими же налогов, сколько возвратить и возвращать ли вообще. «Не трудно предположить, что деньги в желаемом количестве получат только те сельсоветы и муниципалитеты, которые будут поддерживать инициативы Кабмина», – считает А.ПЫШНЫЙ.

Он также отметил, что предусматривается формирование бюджетов всех местных органов непосредственно правительством. «Если раньше средства выделялись из центра в область, которая перераспределяла их по районам, то теперь 12,5 тысяч представителей областных, районных и сельских советов будут занимать живую очередь в Министерство финансов, чтобы сначала утвердить местный бюджет, потом получить финансирование и, в конечном итоге, отчитаться за его выполнение», – сказал заместитель председателя совета Всеукраинской общественной организации «Фронта перемен”.

Он также подчеркнул, что увеличение количества бюджетных планов более чем в 17 раз требует такого же увеличения чиновнического аппарата, то есть дополнительных расходов на персонал. По его словам, необходимость таких расходов можно было бы понять, если бы их следствием стало увеличение поступлений в бюджет страны. «Но от того, где будет формироваться бюджет, денег у государства все равно не прибавится. Есть тарелка с бюджетом, и только это страна может тратить, а количество денег в тарелке не увеличится от того, сколькими ложками из нее есть - семьюстами или 12 тысячами», – сказал А.ПЫШНЫЙ.

Комментируя заложенную в Бюджетном кодексе норму, которая позволяет оставлять в местных бюджетах 10% налога на прибыль, он отметил, что “это только на первый взгляд у местной власти появится достаточное количество ресурсов для развития”. По его словам, в депрессивных регионах, которые практически не имеют сборов от налога на прибыль, такой подход “увеличит бездну между бедными и богатыми регионами».

А.ПЫШНЫЙ отметил, что новый Бюджетный кодекс «не имеет ничего общего с оздоровлением экономики и желанием предоставить регионам финансовую самостоятельность». «Просто этот документ является удобной темой для обсуждения во время визитов правительственных чиновников в регионы”, - считает заместитель председателя совета Всеукраинской общественной организации «Фронт перемен”. Он выразил надежду, что депутаты не будут преодолевать вето на этот закон.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция).

20 июля Президент ветировал этот закон и вернул документ в парламент со своими предложениями.