Банк «БИГ Энергия» нуждается в 400-500 млн. грн.

Банк «БИГ Энергия» (г. Киев) нуждается в 400-500 млн. грн. дополнительного финансирования, сообщил в интервью газете «Дело» сегодня Владимир КЛИМЕНКО, ранее занимавший должность временного администратора банка.

«Для закрытия всех проблем банку необходимо 400-500 млн. грн. Эти средства могут предоставить новые инвесторы, нынешние акционеры, Нацбанк в виде рефинансирования, их можно получить от частичной продажи активов банка… Есть два инвестора, вероятность вхождения в банк каждого где-то 50 на 50. Одна компания из Латвии, одна из России», - сказал В.КЛИМЕНКО.

Кроме того он сообщил, что на обслуживание в банк могут вернуться две атомные станции и шесть облэнерго, которые обслуживались в «БИГ Энергия» до возникновения проблем, - объем финансовых потоков этих предприятий оценивается на уровне около 10 млрд. грн. в год.

Также В.КЛИМЕНКО сообщил, что уже урегулирован вопрос права собственности на банк.

«До недавнего времени в структуре акционеров банка наблюдалась уникальная ситуация: вместо 100% акций у «БИГ Энергия» по вине регистратора «Укрэнергореестр» в реестре числилось 119% акций. Сейчас мы через суды исправили эту ситуацию. На данный момент в собственности компаний, подконтрольных братьям Григорию и Игорю СУРКИС, находится 61% акций банка, российскому бизнесмену Константину ГРИГОРИШИНУ принадлежит 30%», - сообщил он.

При этом, по словам бывшего временного администратора банка, братья СУРКИСЫ уже выразили готовность инвестировать в банк, но пока не определились с объемами.

«Это точно будет не вся сумма, необходимая банку», - подчеркнул В.КЛИМЕНКО.

Он отметил, что банк «БИГ Энергия» рассчитывает получить от Нацбанка 250 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Банк «БИГ Энергия» зарегистрировано Национальным банком Украины в сентябре 1993 года.

Активы банка на 1 июля составили 1 млрд. 176,378 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов - 1 млрд. 018,766 млн. грн., обязательства - 1 млрд. 029,971 млн. грн. Уставный капитал банка на 1 июля составлял 100 млн. грн., собственный капитал - 146,407 млн. грн.

Чистая прибыль банка «БИГ Энергия» в 2008 г. уменьшилась на 54,4% - до 3,87 млн. грн.

Первое полугодие 2009 года банк закончил с убытком 41,8 млн. грн. против 2,8 млн. грн. прибыли годом ранее.

Национальный банк Украины с 16 марта т.г. ввел временную администрацию в ОАО «Банк «БИГ Энергия». Тогда временным администратором был назначен независимый эксперт Владимир КЛИМЕНКО.

Постановлением №430 от 27 июля НБУ прекратил полномочия временного администратора ОАО "Банк «БИГ Энергия» Владимира КЛИМЕНКО и назначил временным администратором банка Юрия ВАСИЛЬЧЕНКО.