Главой Набсовета «СЕБ Банка» избран Петтерссон

Главой Наблюдательного совета «СЕБ Банка» избран Ульф ПЕТТЕРССОН вместо Матса КЬЯЕРА. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

По предоставленной информации, соответствующее решение было принято 28 июля на собрании акционеров "СЕБ Банка".

Акционеры также решили, что М.КЬЯЕР (бывший глава Наблюдательного совета) будет назначен на должность председателя правления «СЕБ Банка» сразу после утверждения его кандидатуры Национальным банком Украины, тогда как Александр КОРОТИН (бывший председатель правления «СЕБ Банка») покинул пост в связи с семейными обстоятельствами.

Кроме того, на собрании было принято решение об увеличении уставного капитала «СЕБ Банка» на 150 млн. грн. - до 365,689 млн. грн., путем закрытой допэмиссии акций существующей номинальной стоимости (0,01 грн.).

Справка УНИАН. ПАО «СЕБ Банк» (ранее банк «АЖИО») (г. Киев) создано в 1991 году.

За первый квартал 2009 года банк получил убыток 34,463 млн. грн., чистая прибыль по итогам 2008 года составила 2,876 млн. грн.

Skandinaviska Enskilda Banken (шведская группа SEB) владеет 99,7793% акций ПАО «СЕБ Банк».