Astrum: решение МВФ должно поддержать гривню

Решение Совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) о выделении Украине третьего транша кредита должно поддержать гривню в краткосрочной перспективе.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

В то же время, добавил он, «перспективы дальнейшей девальвации национальной валюты все еще существуют».

По словам экономиста, указанное решение МВФ соответствует ожиданиям. Для того чтобы получить этот транш, Украина в последнее время предприняла немало усилий, напомнил он. Во-первых, отметил экономист, парламент на внеочередной сессии 24 июля принял закон об антикризисных мерах в банковской системе. Во-вторых, НКРЭ опубликовала решение об увеличении розничных тарифов на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго на 20% этой осенью и об увеличении цен ежеквартально в 2010 г., сказал А.БЛИНОВ. В-третьих, добавил он, Кабинет министров опубликовал проект закона об отмене 0,2% сбора в Пенсионный фонд с оптовых валютных операций, хотя эта надбавка, как правило, устанавливается и изменяется в законе о бюджете. В-четвертых, НБУ 28 июля ради демонстрации гибкости курсовой политики повысил официальный курс сразу на 3 копейки, что является значительным изменением по сравнению с традиционной практикой НБУ, напомнил аналитик.

Как считает А.БЛИНОВ, тон соответствующего пресс-релиза МВФ очень позитивен. «Документ содержит много комплиментов украинским властям относительно принятых мер, и в нем нет почти никаких оговорок по поводу нерешенных проблем», - подчеркнул экономист. В то же время, по его мнению, «мы все видим большой риск того, что следующий транш, запланированный на ноябрь, будет перенесен на 2010 г.». В свете приближающихся выборов и ожидаемых задержек по ряду реформ возможно, что МВФ решит перенести выделение четвертого транша на 2010 г., прогнозирует экономист.

Как сообщал УНИАН, 28 июля т.г. Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине третьего транша кредита stand-by в размере 3,3 млн. долл. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня выразила надежду, что эти средства поступят в Украину уже на текущей неделе.