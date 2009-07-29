Тигипко не видит оснований для девальвации гривни

Бывший председатель Национального банка Украины Сергей ТИГИПКО считает, что на сегодняшний день нет макроэкономических оснований для девальвации гривни и, соответственно, роста курса доллара, поскольку в Украине наблюдается сбалансированная внешняя торговля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО сказал сегодня во время пресс-конференции в Кировограде.

По его словам, торговое сальдо в государстве положительное, несмотря на значительное сокращение экспорта и импорта.

«Имеем проблемы с платежами за газ, но все платежи идут из валютных резервов Национального банка или через заимствование. Сейчас частично будем получать деньги от Международного валютного фонда, они пойдут на покрытие дефицита бюджета, возможно, частично этими средствами рассчитаются и за газ. Потому подчеркиваю, макроэкономических оснований для девальвации гривни нет», - сказал С.ТИГИПКО.

Он заметил, что сегодня украинская экономика говорит о том, что гривня может быть стабильной, даже понемногу усиливаться.

«Сейчас включается психология, ажиотажный спрос. Я считаю, что все зависит только от одного - от профессиональных действий Нацбанка. Председателю НБУ должно доверять население. Он должен быть чрезвычайно публичным, и только он должен комментировать ситуацию с курсом. Нацбанк должен быть активным игроком, логика его действий должна быть понятной для участников рынка, в первую очередь для коммерческих банков», - отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, в случае несоблюдения перечисленных требований административное вмешательство НБУ должно быть чрезвычайно жестким.

«Если нужно контролировать валютные контракты, делать это жестко. Если банк дает рефинансирование, нужно контролировать, чтобы оно не выходило на валютный рынок, как это было у нас», - отметил С.ТИГИПКО.

По его мнению, если бы Нацбанк придерживался перечисленных правил, ажиотажа вокруг доллара сегодня не было бы.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,0322 грн./долл., что на 0,19% больше вчерашнего курса, продают – по 8,1867 грн./долл. (больше на 0,3%).

На межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США сегодня вновь открылись повышением котировок – 8,1240/8,1625, к 12:00 цены выросли до 8,1325/8,1715 грн./долл.