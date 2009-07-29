ЦИК утвердила бюджетный запрос на президентские выборы

Центральная избирательная комиссия утвердила бюджетный запрос на проведение выборов Президента Украины в проект государственного бюджета на 2010 год в размере 1 млрд. 532 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 10 членов ЦИК, присутствующих сегодня на заседании.

Докладывая по этому вопросу, заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА отметил, что можно было бы сказать: “Демократия дешевой не бывает”. Но, по его словам, такая большая цифра связана с возможным большим количеством членов избирательных комиссий.

А.МАГЕРА напомнил, что согласно законодательству каждый кандидат в Президенты имеет право подать по два своих представителя в состав территориальных и участковых избирательных комиссий.

Как отметил заместитель председателя ЦИК, учитывая опыт прошлых президентских выборов, в этом году на должность главы государства будет претендовать приблизительно 30 кандидатов. Таким образом, сказал он, если каждый из них предложит по два представителя в каждую из 225 территориальных избирательных комиссий, это будет 13,5 тыс. чел.

А.МАГЕРА также сообщил, что в Украине участковых избирательных комиссий будет около 34 тыс., а количество их членов будет составлять свыше 2 млн. 31 тыс. чел. В связи с этим, отметил он, оплата работы всех этих членов избирательных комиссий и требует значительного увеличения финансирования избирательной кампании в 2010 году.

А.МАГЕРА также отметил, что поскольку избирательная кампания будет проходить в 2009-2010 годах, ее общая смета будет составлять 1 млрд. 744 млн. 300 тыс. грн. Он отметил, что в бюджете 2009 года средства на президентские выборы предусмотрены, и проблем с их финансированием нет.

А.МАГЕРА подчеркнул, что, принимая решение о финансировании выборов Президента Украины, ЦИК действует строго в рамках действующего законодательства.

“Мне и моим коллегам не очень хотелось бы, чтобы избирательные комиссии состояли из 50-60 членов... но ЦИК вносит предложения (в бюджет-2010) в соответствии с действующим законодательством”, - отметил А.МАГЕРА.