«Банк Русский Стандарт» получил 11 млн. грн. убытка

«Банк Русский Стандарт» (Киев) по итогам первого полугодия 2009 года, получил убыток в 11,224 млн. грн., в сравнении с прибылью 0,534 млн. грн. годом ранее.

Об этом сообщается в газете «Голос Украины», №139 от 29 июля 2009 года.

Активы банка в январе-июне т.г. уменьшились на 25% и на 1 июля составили 283,177 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 48% - до 140,995 млн. грн., обязательства – на 25% - до 254,319 млн. грн. Уставный капитал банка за указанный период не изменялся и оставался на уровне 40 млн. грн., собственный капитал уменьшился на 28% - до 28,858 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Банк Русский Стандарт» является правопреемником ООО «АИС-банк», основано в Украине в 2006 году. По итогам первого квартала 2009 года банк получил убыток в 5,971 млн. грн., по итогам 2008 года – прибыль в 1,820 млн. грн.

100% акций украинского банка владеет ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Российская Федерация).