Эксперт: 8 грн./долл. - рыночный курс

Исполнительный директор центра «CASE-Украина» Дмитрий БОЯРЧУК считает, что рыночным на сегодня можно считать курс 8 грн./долл.

Как сказал он в беседе с корреспондентом УНИАН: «И наши расчеты, и расчеты других организаций показывают, что при нынешнем состоянии торгового баланса и состоянии экономики в районе 8 грн./долл. - это более менее рыночный, балансовый курс».

При этом, комментируя заявление главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО, о том, что при «правильной политике» Нацбанка гривню можно укрепить до уровня 6-6,5 грн./долл., Д.БОЯРЧУК сказал: «Насколько я знаю, эти 6-6,5 грн./долл., такое представление о курсе у Юлии Владимировны уже целый год, но я думаю, что это невозможно будет сделать».

В целом эксперт считает, что сегодня Национальный банк Украины проводит достаточно грамотную политику, при этом отмечает, что одних только действий НБУ для удержания курса обычно недостаточно.

«В принципе, Нацбанк действует достаточно грамотно. Но проблема в том, что одних действий НБУ для того, чтобы поддерживать курс. как правило, не достаточно. Основной вопрос касается бюджетной политики», - сказал эксперт.

По словам Д.БОЯРЧУКА, сегодня большие проблемы с наполнением Госбюджета, что в свою очередь может стать причиной давления на Нацбанк со стороны правительства с целью эмиссионного покрытия дефицита денежных ресурсов. При этом он отметил, что вероятность таких действий НБУ невелика.

«Остается риск, что в какой-то момент - можно назвать это сверх мерой правительства - все-таки как-то протолкнут через Нацбанк возможность бесконтрольно печатать гривню. В принципе, такой риск существует, потому что в бюджете очень серьезные проблемы с поступлениями. Пока этот риск невелик, в районе 10% вероятность этого», - отметил Д.БОРЧУК.

По его мнению, скорее всего, если сохранится текущее положение дел, то будет происходить эмиссия гривни небольшими порциями, в основном, для проведения выплат по обязательствам Украины, при этом данная эмиссия не будет оказывать значительного влияния на курс.

«Если все будет происходить, как происходит на данный момент, то бюджет будет просто наращивать долги, будет понемногу печататься гривня для того, чтобы возвращать внешние долги и для того, чтобы «Нафтогаз Украины» рассчитывался по своим долгам. Но я не думаю, что это сильно повлияет на курс», - сказал Д.БОЯРЧУК.

Он подчеркнул, что сегодня основными факторами, определяющими курс национальной валюты, являются состояние торгового баланса, объем инвестиций в страну, а также панические настроения и, как следствие, спекулятивные операции.

При этом Д.БОЯРЧУК отметил улучшение состояния торгового баланса, а что касается инвестиций, то, по его словам, если и будет иметь место отток ресурсов, то он не будет настолько значительным. чтобы обвалить курс гривни.

«Краткосрочный спекулятивный капитал он уже вышел в прошлом году. Те, кто хотел выйти из гривни, они уже свои позиции закрыли. Те, кто еще хотят выйти, то это зависит не от них, а от их должников. Они будут выходить частично, но это не будет настолько значительной отток, чтобы обвалить гривню», - подчеркнул эксперт.

От панических настроений, по словам Д.БОЯРЧУКА, никуда не деться. А что касается спекулянтов, то с ними Нацбанк уже сегодня активно работает.

«Относительно панических настроений, то тут ничего не поделаешь, и скорее всего будут какие-то любительские, кустарные способы подзаработать на колебаниях курса. Я думаю, какие-то банки будут стараться заработать на курсе, и он, наверное, будет иногда подскакивать, но максимум на гривню, и все равно потом вернется к отметке в 8 грн./долл., или чуть больше», - сказал эксперт.

По мнению Д.БОЯРЧУКА, в сентябре и октябре станет понятно, насколько плохое состояние дел в экономике и какой все же реальный курс гривни. При этом, если этот период пройдет без каких-либо значительных потрясений, то тогда можно ожидать некоторую стабилизацию, ориентировочно, до отпускного сезона.

«Сентябрь, октябрь покажет, если не будет какого-то ярко выраженного негатива, то я думаю, дальше будет поспокойней, потому что сентябрь-октябрь это начало бизнес сезона и он показывает в каком состоянии находится экономика. Если в течении этих двух месяцев ничего страшного не произойдет, то в принципе до следующего отпускного сезона ничего катастрофического не должно случиться, разве что перед самыми выборами политическая обстановка снова накалиться и трудно предположить, как на это отреагирует экономика», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,0322 грн./долл., что на 0,19% больше вчерашнего курса, продают – по 8,1867 грн./долл. (больше на 0,3%).

На межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США сегодня вновь открылись повышением котировок – 8,1240/8,1625, к 12:00 цены выросли до 8,1325/8,1715 грн./долл.