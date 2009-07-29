Тигипко: ожидать прибылей от банков пока не стоит

Бывший председатель Национального банка Украины Сергей ТИГИПКО считает, что не стоит в ближайшее время ожидать прибылей от коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Кировограде.

На вопрос, почему большинство украинских коммерческих банков в первой половине 2009 года показали убыточный результат, С.ТИГИПКО ответил, что «не видит в этом ничего странного».

«Сегодня в Украине практически ничего не делается для улучшения экономической ситуации. Нет программы борьбы с кризисом. Не было консолидированной политики Кабинета министров, Национального банка и Президента», - считает он.

По его словам, это привело к тому, что те предприятия, которые раньше работали с прибылью, понемногу становятся убыточными.

«Как только предприятие становится убыточным, коммерческий банк должен пересчитать резервы по отношению к своему кредитору. Если он вчера генерировал прибыль, а сегодня убытки, на него нужно больше зарезервировать. Увеличение резервов – это убытки. Сегодня банки переоценили недвижимость, поскольку она потеряла ценность, посмотрели на своих заемщиков и предприняли соответствующие шаги. Ожидать от банков прибылей в ближайшее время не стоит», - считает С.ТИГИПКО.

Как сообщалось, украинские банки в январе-июне т.г. получили убыток 10,2 млрд. грн. против 5,3 млрд. грн. прибыли годом ранее.

По итогам работы в 1-м квартале 2009 года около 40 банков показали убытки.