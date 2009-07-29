«Ситибанк (Украина)» удвоил прибыль

«Ситибанк (Украина)» в январе-июне 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, увеличил прибыль в два раза – до 245,729 млн. грн. Об этом сообщается в газете «Голос Украины», №139 от 29 июля 2009 года.

За январь-июнь т.г. активы банка уменьшились на 30%, и на 1 июля составили 3,567 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 35% - до 2,017 млрд. грн., обязательства – на 35% – до 2,786 млрд. грн. За указанный период уставный капитал банка не изменялся и оставался на уровне 66,500 млн. грн., собственный капитал уменьшился на 8% - до 781,693 млн. грн.

Справка УНИАН. АКБ "Ситибанк (Украина)" (Киев) создан в мае 1998 г. как банк со 100% иностранным капиталом, является дочерним банком американского Citibank NA.

По итогам первого квартала т.г. чистая прибыль банка составила 182,742 млн. грн., в 2008 году - 393,717 млн. грн.