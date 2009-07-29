«БГ Банк» получил убыток в 19,8 млн. грн.

«БГ Банк» (Киев) по итогам первого полугодия 2009 года получил убыток 19,807 млн. грн., в сравнении с прибылью 5,923 млн. грн. годом ранее.

Об этом сообщается в газете «Голос Украины», №139 от 29 июля 2009 года.

Активы банка в январе-июне т.г. уменьшились на 17% и на 1 июля составили 1,129 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 17% - до 302,715 млн. грн., обязательства – на 20% - до 853,432 млн. грн. Уставный капитал банка за указанный период не изменялся и оставался на уровне 265 млн. грн., собственный капитал уменьшился на 4% - до 275,405 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «БГ Банк» (ранее «Универсальный банк развития и партнерства») зарегистрировано Национальным банком Украины 26 января 1994 года. В первом квартале 2009 года банк получил прибыль 0,538 млн. грн., в 2008 году - 13,463 млн. грн.

JSC "Bank of Georgia" (Грузия) владеет 99,395% акций ОАО «БГ Банк».