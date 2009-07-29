Тимошенко поручила ГНАУ проверить отдельные банки

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Государственной налоговой администрации Украины провести проверку банков, которые могут быть причастны к спекулятивному обвалу национальной валюты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Наши эксперты проанализировали ситуацию на рынке валюты. Сегодня проводится абсолютно четко спланированная, при чем жестоко спланированная по отношению к Украине, операция уничтожения гривни через спекулятивные сделки. Сегодня зарабатываются огромнейшие деньги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, оценивая ситуацию на валютном рынке страны.

В связи с этим глава правительства сообщила, что сегодня утром встречалась с руководителем налоговой администрации. «Я ему поручила выяснить, какие банки сегодня принимают участие в этой масштабной программе по зарабатыванию денег, которая приводит к уничтожению валюты (национальной). Я поручила налоговой администрации с завтрашнего дня тщательнейшим образом проверить деятельность тех банков, которые сегодня спланировано уничтожают национальную валюту, чтобы получить сверхприбыль», - уточнила она.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала падение курса нацвалюты операцией, которую «осуществляет организованная преступная группировка».

«На сегодняшний день не существует никаких оснований для падения национальной валюты. Я еще раз повторяю, что все расчеты тех людей, которые хорошо понимают экономическую финансовую ситуацию, это 6-6,50 (грн.). Все остальное – это жестокая и наглая спекуляция, которая не пресекается ни силовыми структурами, ни Национальным банком. Именно поэтому все, что я могу сделать вместе с налоговой администрацией, я сделаю, но это не инструмент правительства влиять на курс гривни, но публичную оценку этому явлению мы дадим в ближайшее время после проверки налоговой администрации», - заявила премьер-министр.