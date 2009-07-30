Мусиенко введен в состав правления «Пиреус Банк МКБ»

Дмитрий МУСИЕНКО введен в состав правления ОАО «Пиреус Банк МКБ» (г. Киев).

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято наблюдательным советом банка 29 июля.

Справка УНИАН. ОАО «Пиреус Банк МКБ» (ранее ОАО «Международный коммерческий банк») зарегистрировано в 1994 году.

Активы банка на 1 июля составили 2,960 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,412 млрд. грн., обязательства – 2,488 млрд. грн.

Уставный капитал банка на 1 июля составил - 260 млн. грн., а собственный капитал - 472,196 млн. грн.

Чистая прибыль банка по итогам 2008 года составила 16,573 млн. грн. В первом полугодии 2009 года банк сократил прибыль почти в 5 раз – до 15,713 млн. грн.

Piraeus Bank (Греция) владеет 99,9482% акций украинского банка.