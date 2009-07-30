«АХА Страхование» увеличит уставный капитал

Акционеры ЗАО «Страховая компания «АХА Страхование» на внеочередном собрании 21-24 июля решили увеличить уставный капитал на 94 млн. грн. – до 147,6 млн. грн.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, компания проведет закрытое размещение 9,4 млн. простых именных акций в документарной форме номиналом 10 грн. каждая.

В сообщении также указывается, что АКИБ «Украсиббанк» (до принятия решение о допэмиссии владел 49,6295% акций СК) планирует приобрести 4 670 641 акций допэмиссии, корпорация АХА (Франция, до принятия решение о допэмиссии владела 50,2601% акций СК) – 4 728 359 акций.

Справка УНИАН. В середине ноября 2007 года группа компаний АХА (Франция) завершила сделку по приобретению 50%+1 акция СК «Веско» (сейчас – СК «АХА Страхование») и СК «Украинский страховой альянс» (сейчас – СК «АХА Украина»). Около 49% акций обеих страховых компаний принадлежит АКИБ «УкрСиббанк» (финансовая группа BNP Paribas).

По итогам 2008 года СК «АХА Страхование» и СК «Украинский страховой альянс» собрали на двоих страховых премий на сумму около 600 млн. грн. Суммарные страховые выплаты составили 232,9 млн. грн.

СК «АХА Украина» в І квартале 2009 года собрала страховых платежей на сумму - 77,6 млн. грн., страховые выплаты компании составили - 29 млн. 688 тыс. грн.

СК «АХА Страхование» в І квартале собрала страховых платежей на сумму – 57,07 млн. грн., страховые выплаты составили - 31 млн. 709 тыс. грн.