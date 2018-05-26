«Американские горки» или куда забежит курс доллара…

Вторую неделю подряд гривня слабеет подзабытыми темпами. Но, похоже, вторник-среда стали для нее теми пиковыми днями, после которых нацвалюта должна пойти на поправку. И вполне возможно, что она «поправится» до недавнего относительно стабильного официального курса НБУ 7,7 грн./долл.

Если Нацбанк не идет на межбанк…

Нестабильность на валютном рынке, которая наблюдается в последнее время, во многом была вызвана слабой интервенционной политикой НБУ на межбанке и возросшими девальвационными ожиданиями. Как правило, в конце месяца спрос на валюту растет, что во многом обусловлено практикой расчетов по внешнеэкономическим контрактам. Но в данном случае ситуация усугубляется избытком гривневой ликвидности банковского сектора, что еще больше стимулирует девальвацию гривны.

На сегодня в банковском секторе сложилась сложная ситуация. С одной стороны, на корсчетах ежедневно остается около 22 млрд. грн. - сумма, в целом эквивалентная сумме остатков на корсчетах год назад. Но тогда банковский сектор кредитовал экономику, и гривна была востребована. Теперь же, в условиях кризиса, найти качественных заемщиков крайне сложно. В результате, банки больше озабочены не выдачей новых кредитов, а реструктуризацией старых. Как результат, излишек гривны не востребован.

Требование НБУ к банкам - начиная с 3 августа резервировать часть средств на специальном счете во многом преследует цель уменьшить сумму денег на корсчетах. По подсчетам, это «свяжет» около 8 млрд. грн. Но до вступления документа в силу гривна продолжает давить на валюту.

Плюс ко всему, теперь экспортеры не обязаны продавать валютную выручку и, естественно, в условиях стагнации экономики, они стараются ее придержать на счетах. Как результат, количество покупателей валюты на межбанке многократно превышает количество продавцов. И в итоге - резкий рост доллара на межбанковском и наличном рынках, последний во многом ориентирован на первый…

В этой ситуации без интервенций НБУ сдержать девальвацию гривны нереально. Самый яркий пример, подтверждающий этот вывод, - результаты торгов на межбанковском валютном рынке 27 июля, когда НБУ не вышел с интервенцией на валютный рынок. В результате, средний курс доллара только за один день подскочил почти на 5 коп. - до 7,8266 грн. В то же время, когда на следующий день НБУ продал на межбанке100 млн. долларов, это позволило снизить его средний курс почти на 2 коп. - до 7,8099 грн.

Как только межбанковский рынок зафиксировал курс, близкий к 8 грн., наличный отреагировал курсом 8,1-8,5 грн./долл., а в отдельных случаях и 9 грн./долл. Большой спрэд по курсам наличных валют как нельзя лучше показывает, что рынок не готов дорого платить за доллар, но на волне панических настроений продавцы спешат перестраховаться.

Не смотря на панику, рынок можно быстро стабилизировать и добиться укрепление гривны. Мессидж НБУ для населения - не поддаваться на провокации валютных спекулянтов - малорезультативен, нужны реальные шаги центробанка. Стабилизация возможна, если обеспечить ежедневные интервенции НБУ хотя бы на уровне 50-100 млн. долл.

Прогноз для гривни: краткосрочный – позитив, долгосрочный – в тумане

Таким образом, вполне логично, что нынешний рывок курса - явление все-таки в большей мере ситуативное и быстропроходящее. Банкиры разделились: с одной стороны те, кому в личных целях выгодно «поддержать» высокий курс доллара (или точнее – невысокий курс гривни). С другой - те кто «не видит причин для потопления гривни», и прямо заявляет, что объективных причин или предпосылок для этого нет.

В любом случае, с началом месяца давление на валютный рынок ослабеет и можно будет более спокойно укреплять гривну до отметки 7,7. Это во многом достижимо благодаря третьему траншу МФВ, решение о выделении которого во вторник принял Совет директоров Фонда http://economics.unian.net/rus/detail/18050.

Скорое получение Украиной 3,3 млрд. долл. - это прежде всего хорошая новость для валютного рынка. Транш МВФ снимет еще один стимулятор девальвации гривны. В копилку позитива также можно добавить и прозвучавшие накануне заявление и.о. министра финансов Игоря Уманского о том, что МВФ может приступить к третьему пересмотру программы сотрудничества с Украиной по предоставлению четвертого транша кредита stand-by не в ноябре, как планировалось ранее, а в сентябре.

В связи со снижением инвестиционной привлекательности украинской экономики приток внешних заимствований в этом году проблематичен. Только материнские зарубежные компании готовы инвестировать деньги в свои украинские «дочки». Рыночный инвестиционный капитал устремился на рынок США и стран Западной Европы как более доходный и менее рискованный.

В результате, выплата внешних долгов стала главным фактором, влияющим на девальвацию гривны: украинские должники вынуждены покупать валюту, предложение которой ограничено, на украинском рынке, и перечислять кредиторам за рубеж. В результате за первое полугодие текущего года правительством и частными бизнесом было перечислено зарубежным инвесторам более 6,6 млрд. долл. по предыдущим долгам.

Но все долги не погашены. До конца года надо будет отдать еще около 2-3 млрд. долл. Наиболее проблемными для наших должников являются август и декабрь - на эти месяцы припадает самые крупные выплаты.

Конечно, третий транш МВФ эту проблему смягчит. Часть деньг МВФ можно будет использовать на августовское погашение государственных еврооблигаций. Это будет хорошим сигналом для зарубежных инвесторов, и кроме того облегчит корпоративному бизнесу переговоры о рестуктуразиации внешних долгов. Часть корпоративного долга компаниям удастся реструктуризировать, что еще уменьшит спрос на валюту. Да и отечественных паникеров поуспокоит.

Напрмер, в среду 29 июля в начале торгов на межбанковской валютном рынке продавцы выставили котировки 8,2 грн./долл., покупатели - 8,1 грн./долл. в ожидания реакции рынка. Как только было получено сообщение о транше МВФ - курс доллара упал до уровня 7,91-8,14 грн.

Что касается каких-то более долгосрочных прогнозов относительно парочки гривня-доллар, то эксперты и банкиры стараются не рисковать своей репутацией и не заглядывать дальше месяца-двух, дабы не попасть в список этаких «экспертов-синоптиков». Что касается рядовых граждан, то блиц-опрос показывает, что все меньше людей интересует бакс как объект покупки. В первую очередь, это конечно, бедолаги, тянущие выплаты по кредитам (впрочем, спецаукционы НБУ позволяют им не особо вздрагивать от скачков на межбанке и наличке), потенциальные туристы в зарубежье и еще некоторые немногочисленные категории. Для большей части населения средством покупки предметов первой необходимости все чаще является гривня. А изменение курса массово беспокоит только как фактор, в результате которого могут подорожать товары. Еще одну значительную часть населения (вспомните рост показателя безработицы) беспокоит не столько вопрос «по какому курсу купить доллар?», сколько «где взять немного гривень, чтобы купить немного еды?».

Похоже, нынешняя ситуация таки в корне отличается от осени прошлого года – на улицах возле обменников уже практически некому «формировать ажиотажный спрос». Поведение граждан с валютой или гривней на руках, можно сказать, перестало быть превалирующим в курсовом вопросе. Все прочно переместилось в высшие сферы межбанка, расчетов «Нафтогаза», визитов миссий МВФ и т.п. Так что привычное апеллирование некоторых банкиров/экспертов к таким-сяким маленьким украинцам, покупающим валюту и «топящим» гривню в паническом желании скупать доллары - это не более чем хорошая мина одних при плохой игре других.

А поскольку действия рядовых украинцев практически перестали влиять на курс нацвалюты, то и дергаться им по поводу каждого скачка курса им не надо – просто переждать его, как непогоду. Да и сообщать согражданам о колебаниях курса гривня/доллар/евро/рубль, видимо, сейчас нужно с поправкой на это (естественно, за исключением официального курса НБУ). Например: «Сегодня спекулятивный валютный курс гривни к доллару вырос на столько-то. Повлияли на это такие-то объективные и такие-то субъективные факторы. Но вас, дорогие сограждане, это совершенно не касается…». Жаль только, что не власть, а кризис проводит фактически дедолларизацию украинской экономики...

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)