МВФ обнулит ставки для беднейших стран

Международный валютный фонд (МВФ) принял решение об обнулении ставок по антикризисным кредитам для беднейших стран мира.

Об этом сообщается на официальном сайте МВФ.

Нулевые процентные ставки будут действовать вплоть до конца 2011 года. Между тем, в сообщении не уточняется, о каких именно государствах идет речь.

По данным МВФ, спрос на кредиты со стороны бедных стран до 2014 года достигнет 17 млрд. дол., причем в 2009-2010 годах объем кредитования составит около 8 млрд. дол. Согласно принятому решению. МВФ удвоит предельные суммы, на которые могут претендовать небогатые государства. В сообщении также отмечается, что МВФ намерен получить часть средств для предоставления кредитов за счет продажи собственных запасов золота.

Кроме того, МВФ разработал три схемы кредитования бедных стран. Одна из них предполагает постепенную выдачу кредита государству по мере необходимости. При этом страна, получившая одобрение на кредит, может прекратить заимствование в любой момент. Согласно действовавшим ранее правилам, любое государство, получившее одобрение на кредит МВФ, должно было полностью забрать выделенную сумму. Это можно было сделать сразу или несколькими траншами.

Вторая схема предполагает максимально быстрое предоставление нуждающемуся государству заемных средств, а третья - предоставление стране возможности в любой момент пролонгировать кредит.