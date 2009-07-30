«ОТП Банк» получил 565 млн. грн. убытка

«ОТП Банк» в первом полугодии т.г. получил убыток в 565 млн. грн. по сравнению с прибылью 108 млн. грн. годом ранее. Об этом сообщается в газете «Голос Украины» (№140 от 30 июля т.г.).

За январь-июнь т.г. активы банка уменьшились на 12%, и на 1 июля составили 29,733 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 6% - до 29,606 млрд. грн., обязательства – на 11% – до 27,801 млрд. грн. За указанный период уставный капитал банка не изменялся и оставался на уровне 2,068 млрд. грн., собственный капитал уменьшился на 22% - до 1,933 млрд. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «OTП Банк» создано в 1998 году и сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Банк в 1-м квартале 2009 года получил убыток 211,768 млн. грн., в 2008 году - чистую прибыль 76,595 млн. грн.

Венгерский OTP Bank владеет 100% ЗАО «ОТП Банк».