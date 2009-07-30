ГПУ выявила нарушения в работе Госфинуслуг

Генеральная прокуратура Украины во время проверки соблюдения Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины обнаружила нарушения требований законов по регулированию рынков финансовых услуг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, установлены нарушения Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг законов Украины “О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг”, “О страховании”, “О кредитных союзах”.

Проверкой обнаружены многочисленные нарушения при выдаче лицензий. Отдельным финучреждениям они выданы на основании документов, не отвечающим лицензионным условиям или с нарушением установленных сроков.

Учет инспекционных проверок, принятых мер влияния и контроль за реальным устранением обнаруженных нарушений в деятельности финансовых учреждений комиссия не обеспечивала. В результате нарушения финансовыми учреждениями и их должностными лицами сроков выполнения предписаний и распоряжений Держфинпослуг об устранении нарушений приобрели системный характер. Однако, вопреки ст. 41 и 43 Закону “О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг”, ст. 188-29 Кодекса об административных правонарушениях к предусмотренной законом ответственности их не привлекали.

Также ГПУ установила, что Комиссия длительное время не заявляла иски о принудительном взыскании штрафов, не оплаченных финансовыми учреждениями в добровольном порядке. Контроль за реальным выполнением судебных решений о взыскании штрафов не ведется, материалы для их принудительного выполнения в государственную исполнительную службу не направляются.

Кроме того, обнаружены существенные нарушения положений Закона “Об обращениях граждан”, допущенные по вине должностных лиц Госфинуслуг.

По результатам этой проверки председателю Госфинуслуг выдано представление с требованием привлечь виновных к ответственности, внесены пять протестов, которые уже рассмотрены и удовлетворены, направлена информация премьер-министру Украины.