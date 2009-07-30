ГПУ выявила нарушения в работе Госфинуслуг
В частности, при выдаче лицензий
Генеральная прокуратура Украины во время проверки соблюдения Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины обнаружила нарушения требований законов по регулированию рынков финансовых услуг.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
В частности, установлены нарушения Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг законов Украины “О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг”, “О страховании”, “О кредитных союзах”.
Проверкой обнаружены многочисленные нарушения при выдаче лицензий. Отдельным финучреждениям они выданы на основании документов, не отвечающим лицензионным условиям или с нарушением установленных сроков.
Учет инспекционных проверок, принятых мер влияния и контроль за реальным устранением обнаруженных нарушений в деятельности финансовых учреждений комиссия не обеспечивала. В результате нарушения финансовыми учреждениями и их должностными лицами сроков выполнения предписаний и распоряжений Держфинпослуг об устранении нарушений приобрели системный характер. Однако, вопреки ст. 41 и 43 Закону “О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг”, ст. 188-29 Кодекса об административных правонарушениях к предусмотренной законом ответственности их не привлекали.
Также ГПУ установила, что Комиссия длительное время не заявляла иски о принудительном взыскании штрафов, не оплаченных финансовыми учреждениями в добровольном порядке. Контроль за реальным выполнением судебных решений о взыскании штрафов не ведется, материалы для их принудительного выполнения в государственную исполнительную службу не направляются.
Кроме того, обнаружены существенные нарушения положений Закона “Об обращениях граждан”, допущенные по вине должностных лиц Госфинуслуг.
По результатам этой проверки председателю Госфинуслуг выдано представление с требованием привлечь виновных к ответственности, внесены пять протестов, которые уже рассмотрены и удовлетворены, направлена информация премьер-министру Украины.