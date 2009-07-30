Межбанк: доллар дешевеет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 8,1265/8,1830, к 12:00 цены упали до 8,0860/8,1280 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2555/75, к 12:00 цены снизились - 0,2542/57. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 31,7600(+0,4120).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4046/48, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4240/11,4880, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз - 11,3540/11,4020.