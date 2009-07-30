Банк России повысил курс доллара на 34 коп.

Центробанк РФ повысил официальный курс доллара с 31 июля на 34 копейки - до 31,7555 рубля, курс евро поднялся на 26 копеек - до 44,6927 рубля, свидетельствуют данные Банка России, сообщает РИА Новости..

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составляет 37,58 рубля против 37,27 рубля в среду (плюс 31 копейка).