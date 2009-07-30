В США “наводнение” просьб о налоговой амнистии

Богатые налогоплательщики в последнее время буквально наводнили Налоговое управление США своими просьбами об амнистии за прошлые нарушения налогового законодательства страны, сообщает k2kapital со ссылкой на американскую газету The Wall Street Journal.

Беспокойство граждан вызывают активные действия властей в отношении лиц, скрывающих доходы на зарубежных счетах, в особенности разбирательства по делу швейцарского банка UBS. В марте этого года власти США объявили о начале программы декларирования сокрытых доходов, по которой лицам, уклонившимся от уплаты налогов, в случае добровольного обращения в налоговые органы, будет вменяться административное, а не уголовное нарушение, и соответственно, будут выставляться меньшие штрафы. Программа действует до 23 сентября.

Число лиц, обратившихся с просьбой о налоговой амнистии, в четыре раза превышает прошлогодний уровень, пишет газета. Налоговая служба США в среду была вынуждена выпустить специальную форму для налогоплательщиков, желающих добровольно декларировать сокрытые ранее доходы.