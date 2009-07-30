Минфин РФ: дефицит бюджета в этом году достигнет 9,2-9,3% ВВП

Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил сегодня о том, что объем дефицита бюджета России а текущем году суммарно достигнет 9,2-9,3% ВВП. Он отметил, что без учета так называемых квазифискальных расходов этот уровень достигнет 8,6%, сообщает k2kapital..

Ранее сегодня глава правительства Владимир Путин выразил уверенность в том, что дефицит бюджета РФ на 2010 год в размере 7,5% ВВП не нанесет ущерба макроэкономической стабильности страны, однако подчеркнул, что это предельный дефицит, который государство может себе позволить. При его увеличении, будет нанесен ущерб макроэкономической стабильности, а нарушать ее параметры российские власти не имеют права, отметил Путин.

По словам вице-премьера, к концу текущего года суммарный государственный долг достигнет 0,5% ВВП, а к концу 2010 года - 16,4% ВВП. По итогам заседания правительства, глава ведомства на брифинге сообщил также о том, в 2009 году расходы федерального бюджета достигнут 9 трлн. 982 млрд руб. Министр указал на то, что на следующий год в федеральном бюджете зарезервированы "сотни миллиардов рублей" на меры антикризисного характера.

Что касается следующих нескольких лет, то, по словам министра, правительство "в основном одобрило" проект основных направлений бюджетной политики и основных характеристик федерального бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 года и 2012 года. Напомним, что в 2010 году дефицит бюджета РФ прогнозируется на уровне 3 трлн. 186,6 млрд. руб. (или 7,5% от объема ВВП), а в последующие два года ожидается уменьшение бюджетного дефицита: в 2011 году - до 2 трлн. 11,7 млрд. руб. (4,3% ВВП), в 2012 году - до 1 трлн. 559,2 млрд. руб. (3% ВВП).

По словам Кудрина, правительство намерено частично компенсировать дефицит бюджета за счет продажи некоторых резервы, в том числе ценных металлов, "но в небольших объемах в пределах 10 млрд. руб.". Как ожидается, за счет введения целого ряда налогов и сборов, бюджет получит в следующем году более 96 млрд. руб.