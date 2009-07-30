Нацбанк проведет спецаукцион по евро

Национальный банк Украины 31 июля проведет специальный аукцион по продаже евро.

Об этом говорится в сообщении НБУ, размещенном на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки составляет 10 тысяч евро. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. евро комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. евро может быть использован банком на другие цели.

Также указывается, что банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Кроме того, Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены принять участие в спецаукционе 31 июля, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», – отмечает НБУ.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля 2009 г. Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

Операции по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляются исключительно на бесплатной основе.