Парфененко: план приватизации на 2009 год можно выполнить

Исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявляет о возможности выполнения плана поступления от приватизации на этот год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

По словам Д.ПАРФЕНЕНКО, выполнение плана приватизации на этот год станет возможным в случае успешной продажи Одесского припортового завода, реализационную цену которого он оценил в 6-7 млрд. грн.

Также Д.ПАРФЕНЕНКО отметил, что до конца года он рассчитывает на продажу блокирующих госпакетов «Суммыоблэнерго», «Полтаваоблэнерго» и «Прикарпатьеоблэнерго», которая, по его оценке, должна принести еще суммарно 700 млн. грн.

По информации и.о. председателя Фонда госимущества, сумма поступлений от приватизации на сегодняшний день составляет 525,5 млн. грн.

Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2009 год поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 501 млн. грн.

В январе-июне т.г. Фонд госимущества получил от приватизации 501 млн. 516 тыс. грн., что составляет 5,8% годового плана.