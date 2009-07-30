К концу 2010 года доллар будет стоить 26 рублей

Аналитики Banc of America Securities - Merrill Lynch изменили прогноз по динамике основных валют. По их мнению, в ближайшее время ожидается постепенное ослабление доллара США и японской иены, а валюты развивающихся рынков будут укрепляться. В частности ожидается изменение отношения курса доллара к рублю в сторону укрепления последнего, сообщает k2kapital.

На четвертый квартал текущего года эксперты прогнозируют курс доллара на уровне 30,61 рубля, ранее ожидалось значение в 31,38 рубля. В первом квартале 2010 года курс доллара может опуститься до значения 29,44 рубля (ранее 31,72 рубля), а в четвертом - до 26,64 рубля.

Эксперты также прогнозируют укрепление евро по отношению к доллару и иене, к концу года, по их мнению, евро будет стоить $1,5 и 158 иен.