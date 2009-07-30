В "Альфа-Банке" новый председатель правления

Андрей ВОЛКОВ уволен с должности председателя правления ЗАО "Альфа-Банк" (Украина). На должность и.о. председателя правления банка 30 июля 2009 года назначена Виктория МИХАЙЛЕ.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, А. ВОЛКОВ переведен на должность первого заместителя председателя правления "Альфа-Банка" (Украина). «Перевод позволит господину ВОЛКОВУ полностью сконцентрироваться на управлении стратегическими проектами Группы в Украине», - говорится в сообщении.

В.МИХАЙЛЕ более 14 лет занимала руководящие должности в компаниях финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп».

Справка УНИАН. ЗАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года.

Активы банка на 1 июля т.г. составляли 32 млрд. 382,526 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 30 млрд. 375,740 млн. грн., обязательства – 29 млрд. 241,201 млн. грн. Уставный капитал банка на 1 июля составлял 2 млрд. 976,565 млн. грн., собственный капитал – 3 млрд. 141,325 млн. грн.

99,99% акций ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

«Альфа-Банк» закончил І полугодие с убытком 192,8 млн. грн., прибыль банка по итогам 2008 года составила 158,3 млн. грн.