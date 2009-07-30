Вклады населения в российских банках выросли в июне на 2,8%

Объем вкладов физических лиц в российских банках вырос за июнь 2009 года на 2,8%, свидетельствуют материалы Банка России, сообщает РИА Новости..

Таким образом, банки существенно увеличили темп роста этого показателя - в мае банки нарастили вклады лишь на 0,3%

Банки РФ сократили в июне 2009 года кредиты физическим лицам на 1,1%, нефинансовым организациям - на 1,2%.

Кредитование населения сокращается пятый месяц подряд, кредитование организаций - второй месяц.