Пазарбазиолу: МВФ посетит Украину в октябре

В следующий раз миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину в октябре 2009 года.

Такое предположение высказала глава миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ в ходе расширенного телефонного разговора с инвесторами и аналитиками по итогам заседания Совета исполнительных директоров МВФ, который принял решение об успешном очередном пересмотре программы и о выделении Украине транша в объеме 3,3 млрд. долларов.

Текст телефонной конференции размещен на официальном сайте МВФ.

Между тем, на протяжении двух следующих месяцев функционеры фонда будут тщательно отслеживать перипетии подготовки проекта бюджета на 2010 год, "дефицит которого, согласно решению правительства, не должен превышать 4% ВВП, учитывая трансферты из бюджета "Нафтогазу", - сказала Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Говоря об использовании Украиной транша, руководитель миссии МВФ отметила, что большая часть транша МВФ, скорее всего, будет направлена на выплату внешних обязательств Украины, в том числе платежей за газ. В то же время Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ отметила, что среди рекомендаций миссии МВФ украинскому правительству не значился совет реструктуризировать долги “Нафтегаза Украины”.