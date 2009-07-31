Доллар продолжает дешеветь

Курс американского доллара на торгах в пятницу 31 июля продолжает снижаться по отношению к единой европейской валюте. Инвесторы ожидают макроэкономических новостей из США, сообщает k2kapital..

Сегодня в 16:30 мск американское торговое ведомство обнародует данные об изменении ВВП в минувшем квартале. Аналитики настроены весьма оптимистично и полагают, что в апреле-июне ВВП сократился на 0,7% после падения на 5,5% в предшествующем квартале. На этом фоне повышенным спросом пользуются "безопасные активы". Сегодня за один евро предлагают $1,4124, а не $1,4075 как накануне вечером на торгах в Нью-Йорке. К иене доллар слабеет с 95,56 иены/доллар до 95,30 иены/доллар. Между тем, курс иены снижается по отношению к евро – со 134,49 иены/евро до 134,65 иены/евро.

Отметим, что по отношению к британскому фунту стерлингов доллар слабеет уже пятый месяц подряд, фиксируя самый продолжительный период снижения за последние пять лет. На этот раз поводом для укрепления британских денег стало известие о том, что индекс потребительского доверия в стране сохранился на самом высоком уровне с апреля прошлого года, что дает основания надеяться на то, что Великобритания выбирается из рецессии. На этом фоне курс фунта повышается с $1,6493 за фунт до $1,6516 за фунт.