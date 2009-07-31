Золото выросло в цене

Золото в четверг 30 июля впервые за три сессии выросло в цене благодаря повышению стоимости нефти, которое увеличило привлекательность желтого металла в качестве страховки от инфляции, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, августовские фьючерсы на поставку золота закрылись ростом на 0,8% на отметке $934,90 за тройскую унцию.

Сентябрьский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 3,5% на отметке $13,258 за тройскую унцию. Октябрьский контракт на поставку платины подорожал на 1,4% до $1189 за унцию. Сентябрьский контракт на поставку палладия вырос на 1,5% до $259,35 за тройскую унцию. Сентябрьские фьючерсы на поставку меди подорожали на 3,5% до $2,564 за фунт.