Fitch понизил рейтинг "Нафтогаза"

Международное рейтинговое агентство понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" с В- до СС. Об этом говорится в сообщении Fitch.

Оба рейтинга остаются под наблюдением в список Rating Watch "Негативный".

Агентство также понизило приоритетный необеспеченный рейтинг еврооблигаций "Нафтогаза" на 500 млн. долларов с погашением в сентябре 2009 года с В до СС.

Рейтинг возвратности активов по облигациям - RR4.

В марте Fitch заявил, что допускает снижение рейтингов "Нафтогаза", сообщает Finance..

Напомним, в феврале Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг НАК "Нафтогаз Украины" с В до В-.