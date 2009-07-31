Ющенко: необходимы реформы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в случае отсутствия реформ кредиты Международного валютного фонда принесут больше вреда, чем пользе.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Главной службы информационной политики Секретариата Президента по поводу получения Украиной третьего транша кредита МВФ.

В заявлении отмечается, что программа с МВФ предусматривает осуществление ряда экономических реформ, цель которых - исправление экономической политики и усиление способности Украины противостоять кризису. “Но уже сегодня очевидно, что эти средства будут использованы не для поддержки экономики до момента получения эффекта от принятых мер, а для дальнейшего финансирования статус-кво и всяческого избежания непопулярных решений”, - сказано в ней.

В частности, отмечается, что до настоящего времени правительством не выполнено обязательство меморандума о повышении тарифов на природный газ для отдельных категорий потребителей, не внедрен график ежеквартальной корректировки цен на природный газ с целью уменьшения дефицита средств НАК «Нафтогаз Украины». “Более того, НКРЭ успела опровергнуть факт принятия решения о повышении цены на газ, которое предоставляло МВФ как подтверждение выполнения этой меры”, - говорится в заявлении.

В Секретариате Президента Украины отмечают, что утвержденный 22 июля финансовый план НАК “вообще не свидетельствует о готовности внедрения структурных мер, направленных на оздоровление финансовой ситуации, повышение прозрачности и эффективности корпоративного управления компанией”, а запланированные на пополнение уставного капитала Компании 18,6 млрд. гривен “будут в значительной мере «проедены» еще в этом году”.

В заявлении отмечается, что корректировку тарифов для домохозяйств – крупных потребителей электроэнергии (от 600 кВт) сегодня вообще не планируется осуществлять, хотя это предусмотрено меморандумом. Авторы заявления отмечают, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла, что бюджет на следующий год будет формироваться, исходя из принципов ветированного Бюджетного кодекса, но именно отказ от изменения принципов формирования бюджета также был условием меморандума с МВФ.

В заявлении говорится, что “фактически единственная предварительная мера, которая выполнена, – это принятие закона, касающегося особенностей проведения мероприятий финансового оздоровления банков, на принятии которого настаивал Президент Украины”.

В Секретариате Президента Украины отмечают, что такой подход правительства к выполнению обязательств, предусмотренных меморандумом с МВФ, может привести “к неутешительным последствиям”. В заявлении отмечается, что следующий пересмотр программы с МВФ “будет чрезвычайно тяжелым, учитывая желание правительства реформировать экономическую политику до президентских выборов в Украине”. “Это значит, что в сентябре, когда, с учетом динамики поступлений в бюджеты всех уровней, Украине чрезвычайно будет нужна поддержка, она может лишиться шансов на нее”, - говорится в документе.

В заявлении также говорится, что “затягивание с необходимыми мерами ухудшает последствия в будущем, ведь происходит истощение всех ресурсов в поддержку нежизнеспособной, популистской модели государственных финансов”. В документе отмечается, что в ряде латиноамериканских стран в 90-х годах привлекались неоправданно значительные объемы внешних заимствований для финансирования неэффективной экономической политики.

“Президент Украины против того, чтобы Украина пополнила этот перечень кризисов”, - отметили в Секретариате главы государства.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о выделении Украине третьего транша кредита stand-by в размере 3,3 млрд. дол. США.