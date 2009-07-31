Межбанк: доллар открылся котировками 8,04/8,08 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,0450/8,0870 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2575/0,2593, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,3440/11,4043. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,4103/1,4105 (четверг - 1,4046/1,4048).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с покупкой и продажей валюты по валютной паре USD/UAH – 7,7300/7,7500.