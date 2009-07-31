ДАЙДЖЕСТ СМИ за 31 июля

Украинские СМИ «Дело» в статье «Над банком «Европейский» нависла угроза ликвидации» пишет о том, что банк «Европейский» может стать третьим по счету финучреждением, которое не смогла реанимировать временная администрация…

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«Дело» продолжает знакомить читателей с ситуацией в проблемных банках. Так, портал выяснил, какие изменения произошли в банках с временной администрацией за прошлую неделю. Банк "Киев" начал рассчитываться по депозитам и процентам по ним, а банк «Надра» продолжает внедрять взаимозачеты между своими клиентами.

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“Коммерсантъ-Украина» публикует статью «Шире сеть», где рассказывает о том, что "Киевстар" - крупнейший оператор мобильной связи Украины - выходит на смежные рынки. Компания начала строительство оптоволоконной сети в Киеве и Одессе для предоставления услуг фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет.

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«УНИАН-Экономика» в статье «Американские горки», или куда забежит курс доллара… сообщает, что вторую неделю гривня слабеет подзабытыми темпами. Но, похоже, вторник-среда - это пиковые дни, и нацвалюта вот-вот должна пойти на поправку. Может, даже до 7,7 грн./долл.

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Российские СМИ Газета «Ведомости» в материале «Газпром» вернул прибыль» рассказывает, что прибыль газового монополиста оказались в I полугодии 2009 г. на 40% меньше прошлогоднего уровня…

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«Известия» размышляют о том «Стал ли Запад лучше понимать Россию?». Запад стал лучше понимать происходящие в России процессы и гораздо трезвее оценивать реальные угрозы, связанные с ней. Такой вывод газета делает, исходя из некоторых последних публикаций зарубежных СМИ.

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«Известия» в статье «Разорил ли кризис олигархов?» рассказывает о жизни тех, кто потерял от кризиса больше всего…

УНИАН