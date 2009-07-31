Вкладчики «Родовид Банка» получат доступ к своим вкладам

С понедельника, 3 августа, все вкладчики «Родовид Банка» будут иметь свободный доступ к своим вкладам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на встрече с вкладчиками банка.

Она также сообщила, что уже сегодня будут начислены все проценты по вкладам и в понедельник эти суммы также будут доступны вкладчикам.

«Все банкоматы, которые есть, - 226 банкоматов у банка и плюс все банкоматы, которые использует банк - они будут открыты с понедельника для снятия денег без ограничения и лимитов… Можно будет снять столько, сколько вы захотите», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она подчеркнула, что деньги можно будет снять во всех отделениях банка.

Вместе с этим Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодняшний день работа «Родовид Банка», который находится в государственной собственности, будет проходить нормально, и поэтому призвала вкладчиков не спешить отказываться от услуг банка, а оставить свои вклады на его счетах, поскольку выплаты по депозитам банка составляют до 20%.

«Сегодня «Родовид Банк» платит 20% годовых, этот банк государственный и имеет на своих счетах полный баланс обеспечения, и поэтому я хотела бы, зная, что у вас есть полная возможность в любую минуту снять деньги, в тоже время, чтоб вы думали о том, что этот банк будет дальше жить, работать надежно также, как сегодня работают два других государственных банка («Ощадбанка» и «Укрэксимбанк» - УНИАН). И поэтому, если мы думаем о банковской системе, о стране, о сбережении и увеличении ваших вкладов, то сегодня есть путь оставить деньги, если вы захотите, на счетах («Родовид Банка» - УНИАН)", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. ОАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 8,730 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 8,827 млрд. грн., обязательства - 8,942 млрд. грн. Уставный капитал банка - 783 тыс. грн., собственный капитал «минус» 211,802 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» составила 1,529 млн. грн.

«Родовид Банк» закончил І полугодие с убытком 1,51 млрд. грн. против 54,9 млн. грн. прибыли годом ранее.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 шт.) акций банка.