Банк России понизил курс евро на 69,49 коп
13:33, 31 июля 2009Финансы
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Евро на 60,22 коп.
Центральный банк РФ установил с 1 августа 2009 года официальный курс евро в размере 43,9978 руб за один евро, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.
По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 69,49 коп.
Банк России установил с 1 августа 2009 года официальный курс доллара в размере 31,1533 руб за один доллар, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ.
По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 60,22 коп.
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