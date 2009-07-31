Банк России понизил курс евро на 69,49 коп

Центральный банк РФ установил с 1 августа 2009 года официальный курс евро в размере 43,9978 руб за один евро, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 69,49 коп.

Банк России установил с 1 августа 2009 года официальный курс доллара в размере 31,1533 руб за один доллар, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ.

По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 60,22 коп.