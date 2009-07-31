По нарушениям в «Родовид Банке» открыты уголовные дела

По фактам нарушений при использовании ресурсов «Родовид Банка» возбуждено несколько уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на встрече с вкладчиками «Родовид Банка».

«С того времени, когда мы зашли в банк, открыто несколько уголовных дел относительно нечестного использования кредитных ресурсов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, отношение к «вымыванию» средств из банка имеет ряд криминальных структур. Она заявила, что средств, которые были предоставлены «Родовид Банку» Национальным банком Украины в объеме 3,2 млрд. грн., было достаточно для возобновления нормальной работы банка, но львиная доля этих средств была выведена из банка на «свои» структуры.

По словам премьер-министра, нарушения в работе были выявлены во всех банках, которые планировали к рекапитализации, или в тех, где уже проведена рекапитализация.

Справка УНИАН. ОАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 8,730 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 8,827 млрд. грн., обязательства - 8,942 млрд. грн. Уставный капитал банка - 783 тыс. грн., собственный капитал «минус» 211,802 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» составила 1,529 млн. грн.

«Родовид Банк» закончил І полугодие с убытком 1,51 млрд. грн. против 54,9 млн. грн. прибыли годом ранее

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 шт.) акций банка.