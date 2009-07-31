"Родовид Банк" дополнительно получит 1,8 млрд грн

Кабинет министров Украины достиг соглашения с Национальным банком о дополнительном рефинансировании Родовид Банка на сумму 1,8 млрд грн. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в пятницу в ходе встречи с вкладчиками банка..

„То, что банк задолжал людям, как бы это не было тяжело для правительства и бюджета, – это будет покрыто. Следующее, что мы сделаем, – мы договорились с Национальным банком, что Национальный банк дополнительно этот банк профинансирует специальным объемом рефинансирования – это 1,8 млрд. грн. Это дополнительный запас мощности для того, чтобы банк мог выдавать кредиты, но уже совсем не такие, какие выдавались в то время, когда банк просто использовали”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, правительство не допустит, чтобы такой банк обанкротился или закрылся.

„Банк имеет 114 отделений и 226 банкоматов. Это колоссальная сеть. Наша задача - возобновить деятельность этого банка”, - подчеркнула глава правительства.

Во встрече с премьер-министром принимают участие почти 15 тысяч человек, являющихся вкладчиками “Родовид Банка” и других банков, которые прекратили выплаты депозитов.

По словам Тимошенко, с 3 августа 2009 г. в Родовид Банк будут переведены все зарплатные счета чиновников Кабинета министров.

Также премьер сообщила, что никаких реальных причин для возникновения проблем в банках, которые обратились за рекапитализацией к правительству, не было. По словам премьер-министра, все проблемы возникли исключительно из-за злоупотреблений в этих банках кредитными ресурсами. "Для прекращения выплаты депозитов не было ни одной причины, к этому привели злоупотребления во всех этих банках, в том числе, и в "Родовиде", - сказала Тимошенко.

Напомним, на прошлой неделе НБУ согласовал назначение главы правления Родовид Банка, который был рекапитализирован за счет средств правительства. Главой Родовид Банка назначили Сергея Щербину.

В рамках программы по рекапитализации банков поддержку правительства уже получили три банка (Укргазбанк, банк "Киев" и Родовид Банк): для их рекапитализации правительство выпустило облигации внутреннего государственного займа, которые выкупает Нацбанк. В результате Кабмин получил более 99,97% акций Родовид Банка, около 99,94% - банка "Киев" и около 81,58% - Укргазбанка.