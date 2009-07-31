Кабмин с августа переводит зарплатные счета в “Родовид Банк”

Кабинет министров Украины с 3 августа переводит счета, на которые перечисляются зарплаты чиновникам, в “Родовид Банк”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на встрече с вкладчиками “Родовид Банка”.

«Мы сделаем еще одну важную вещь для того, чтобы продемонстрировать, что этот банк надежен, и в нем можно хранить деньги. Мы переведем счета Кабинета министров по выплате заработной платы всем чиновникам Кабинета министров также в “Родовид Банк”. Это мы сделаем с понедельника (3 августа - УНИАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, следующую зарплату чиновники Кабмина будут получать в “Родовид Банке”.