Золото подорожало на фоне снижения доллара

Золото дорожает одновременно со снижением доллара, вызванного ростом фондовых рынков, а объем торгов невысок в преддверии данных о ВВП США, сообщает Рейтер.

В 14.00 МСК золото подорожало до $936,50 за унцию с $933,30 при закрытии торгов в четверг, а августовские фьючерсы в Нью-Йорке прибавили $2,00 до $936,90 за унцию.

Золото следует за изменениями курса доллара, а трейдеры ждут данных о ВВП США второго квартала в 15.30 МСК.

"Есть явное сопротивление на уровне $940 после потерь на этой неделе, но все в основном зависит от доллара", - сказал аналитик лондонского офиса ВТБ Капитал Андрей Крюченков.

"Данные из США прибавят волатильности, но акциями все равно интересуются больше, чем золотом. Если данные окажутся хороши, все бросятся покупать акции. Сопротивление для золота очень велико".

Доллар снижается на фоне роста котировок акций, стимулирующего инвесторов к вложениям в высокодоходные рискованные валюты. Чем ниже курс доллара, тем выгоднее цена золота для инвесторов, пользующихся другими валютами.

Акции выросли до максимума 9,5 месяцев благодаря хорошей в целом квартальной отчетности компаний. Дальнейшее направление рынка определит отчет о состоянии американской экономики.

"Консенсус-прогноз - сокращение экономики США на 1,5 процента во втором квартале", - сказал старший аналитик Richcomm Global Services Прадип Унни.

"По мере того, как инвесторы получают новые доказательства выхода из кризиса, начинается охота за рискованным активами, отчего золото выигрывает. С другой стороны, учитывая слабый физический и инвестиционный спрос, рост, вероятно, скоро прекратится".

Серебро в 14.00 МСК выросло до $13,58 за унцию с $13,45 при закрытии торгов накануне, платина торговалась по $1.187 против $1.179,50, а палладий стоил $256 против $256,50.