S&P пересмотрела прогноз по рейтингам Украины с «Негативного» на «Позитивный»

Рейтинговая служба Standard & Poor’s пересмотрела прогноз по суверенным кредитным рейтингам Украины с «Негативного» на «Позитивный». Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в то же время подтверждены долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Украины: по обязательствам в иностранной валюте — на уровне «CCC+/С»; по обязательствам в национальной валюте — на уровне «В-/С». Кроме того, подтвержден рейтинг по национальной шкале — на уровне «uaBBB».

S&P сообщает, что пересмотр прогноза отражает недавний прогресс в реализации структурных реформ в бюджетном и финансовом секторах в соответствии с условиями программы Международного валютного фонда (МВФ) о предоставлении Украине стабилизационного кредита в размере 16 млрд. долл., что привело к выплате третьего кредитного транша объемом 3,3 млрд. долл. в начале этой недели.

«Очень гибкий подход МВФ к графику платежей и компоненту бюджетной поддержки (сравнительно с исходной программой) свидетельствует о поддержке Украины акционерами МВФ», - заявил кредитный аналитик Standard & Poor’s Фрэнклин ГИЛЛ.

В сообщении отмечается, что, получив более 60% кредита МВФ, правительство Украины оказалось способным осуществить вливания в финансовую систему страны в размере более 5% ВВП, в то время как бюджетный дефицит в 2009 г. увеличится с 0% до 6% ВВП.

S&P подчеркивает, что сильные и скоординированные меры, реализуемые в банковском секторе, способствовали повышению доверия вкладчиков. Чтобы соответствовать срокам, установленным МВФ, правительство предпочло выпустить ряд постановлений, а не проводить эти законодательные изменения через парламент.

В тоже время, рейтинговое агентство заявляет, что сохраняются политические и экономические риски в преддверии президентских выборов в январе 2010 г. В дальнейшем потребности в капиталовложениях финансовой системы будут по-прежнему в высокой степени определяться экономической ситуацией, включая тенденцию изменения валютного курса, который, в основном, оставался стабильным в 2009 г. вследствие введения различных мер по контролю за капиталом на среднесрочную перспективу.

По мнению S&P, продолжительность периода восстановления экономики и его степень будут зависеть, прежде всего, от внешней ситуации, условий внешней торговли для Украины и приверженности правительства реализации незавершенной части программы МВФ. Возможность того, что долговые обязательства принадлежащего государству «Нафтогаза» будут реструктуризированы, напрямую не повлияет на кредитоспособность Украины, поскольку правительство не выдавало прямых гарантий по обязательствам компании.

«Прогноз «Позитивный» отражает улучшение экономических перспектив для Украины, прежде всего, вследствие масштаба и гибкости осуществляемой поддержки страны - как двусторонней, так и многосторонней, - подчеркнул Ф.ГИЛЛ. - Предсказуемость политики продолжает оставаться слабой ввиду слабости институтов и частой сменяемости руководящих лиц страны».

Реализация оставшейся части программы МВФ может создать основу для более устойчивого роста и улучшения бюджетных показателей и, соответственно, привести к повышению рейтинга Украины по обязательствам в иностранной валюте. С другой стороны, отставание с выполнением программы может привести к уменьшению доверия вкладчиков и инвесторов к экономике и валютному курсу, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на рейтинги, отмечает S&P.