Болгария подаст заявку на членство в еврозоне

Правительство Болгарии намерено подать в ноябре этого года заявку на присоединение страны к европейскому механизму по установлению обменного курса валют (Exchange Rate Mechanism, ERM), сообщила в пятницу радиостанция "Контакт"со ссылкой на заявление министра финансов Болгарии Симеона Джанкова.

Подключение к ERM, который призван определять курс национальной валюты для ее будущей конвертации в евро, является первым этапом на пути присоединения к "еврозоне". Процесс перехода Болгарии, ставшей членом ЕС в мае 2004 года, на единую европейскую валюту может занять до двух лет.