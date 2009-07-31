Девальвация гривни накануне транша МВФ – это валютные игры...

Симптомы девальвации гривни в Украине накануне выделения очередных траншей от МВФ очень напоминают контролируемые валютные игры, которые способны вести лишь команда, имеющая поддержку со стороны регулятора – Нацбанка. Об этом заявил директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА в комментарии, переданном УНИАН.

«Безусловно, сознательные игры с курсом гривни накануне выделения очередных траншей МВФ являются свидетельством согласованности позиций финансовых спекулянтов и регулятора. Сложно себе представить, что Нацбанк не в состоянии третий раз подряд предусмотреть «нечестные игры» со стороны ряда якобы «неизвестных» финансовых спекулянтов», - считает В.БАЛА.

При этом, по мнению эксперта, это является лишним доказательством борьбы между правительством и НБУ, хотя скорейшее урегулирование этих проблем неминуемо позитивно отразится на состоянии экономики и приведет к социальной стабильности.

Кроме того, В.БАЛА заявляет: «Тот факт, что НБУ в отдельных моментах занимает крайне деструктивную позицию по отношению к правительству, сводя на нет все усилия экономического блока по финансовой стабилизации, свидетельствует о наличии поддержки со стороны главы государства».

В то же время, говоря о позиции Секретариата Президента Новый относительно транша МВФ, эксперт отметил, что критикуют выделение кредита те, кто не может отнести его к своим заслугам. По его мнению, такие деструктивные методы коммуникации не приведут к электоральным приобретениям, а лишь продемонстрируют степень разобщенности украинского политикума.

«Несомненно, весь позитив от результативной работы с МВФ переберет на себя правительство», - заявляет В.БАЛА, отмечая, что спикеры СП и оппозиция «не преминут воспользоваться ситуацией и попиариться на критике Ю.ТИМОШЕНКО». При этом, считает эксперт, главной причиной такой критики является именно их непричастность к получению транша, а не конструктивная содержательная позиция по преодолению кризиса без привлечения кредитных линий.

В то же время, В.БАЛА заявляет, что оппозиции, вместо необоснованной критики в отношении политики заимствований, стоило бы предложить адекватную схему общественного контроля над использованием привлеченных средств.

«Никто из основных кандидатов в Президенты так и не смог продемонстрировать свою целостную стратегию развития Украины, никто не намерен вести содержательную идеологическую борьбу, предпочитая сосредоточиться на деструктивной критике, борьбе компромата и тотальном популизме», - заявил директор АМС.

Как сообщал УНИАН, Главная служба информационной политики Секретариата Президента по поводу получения Украиной третьего транша кредита МВФ распространила заявление, в котором говорится, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в случае отсутствия реформ, кредиты МВФ принесут больше вреда, чем пользы.

В заявлении отмечается, что программа с МВФ предусматривает осуществление ряда экономических реформ, цель которых - исправление экономической политики и усиление способности Украины противостоять кризису. “Но уже сегодня очевидно, что эти средства будут использованы не для поддержки экономики до момента получения эффекта от принятых мер, а для дальнейшего финансирования статус-кво и всяческого избежания непопулярных решений”, - говорится в документе.

Кроме прочего, в заявлении отмечается, что в ряде латиноамериканских стран в 90-х годах привлекались неоправданно значительные объемы внешних заимствований для финансирования неэффективной экономической политики.

“Президент Украины против того, чтобы Украина пополнила этот перечень кризисов”, - отметили в Секретариате главы государства.

Справка УНИАН. 28 июля Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о выделении Украине третьего транша кредита stand-by в размере 3,3 млрд. долл. США.