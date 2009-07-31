Тимошенко: "Укргазбанк" злоупотребляет рефинансированием

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в «Укргазбанке» имеются злоупотребления при использовании средств рефинансирования, и к этому причастна Партия регионов (недавно государство стало основным акционером "Укргазбанка" - УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время встречи с вкладчиками «Родовид-банка» в пятницу.

«Именно эта политическая сила, Партия регионов, позаботилась о том, чтобы рефинансирование, которое предоставили «Укргазбанку» - а это миллиарды гривень - было переведено в их маленький банк под проценты: 1% годовых. Таких злоупотреблений в банках сегодня множество. И с этими злоупотреблениями должна работать прокуратура», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО (УНИАН: Тимошенко не уточнила название "маленького банка").

При этом она отметила, что правительство сделает все для того, чтобы уголовные дела были возбуждены уже сейчас.

ОАО АБ "Укргазбанк" (Киев) создано в 1993 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 12,140 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,059 млрд. грн., обязательства – 10,767 млрд. грн., уставный капитал – 700 млн. грн., собственный капитал – 1,373 млрд. грн.

В I квартале 2009 года чистая прибыль банка составила 4,162 млн. грн., за 2008 год – 204 млн. грн. Первое полугодие 2009 года банк закончил с убытком 76 млн. грн. против 64 млн. грн. прибыли годом ранее.

По результатам докапитализации "Укргазбанка" при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, "Укргазбанк" до рекапитализации при участии государства банк контровался депутатом Верховной Рады Василием ГОРБАЛЕМ (39%) и депутатом Киевсовета Алексеем ОМЕЛЬЯНЕНКО (29%).