Премьер-министр Японии обещает ежегодный рост экономики на 2%

Премьер-минитр Японии Таро Асо пообещал ежегодный рост экономики на 2% к началу 2011 года, сообщает агентство Франс Пресс. "Ко второй половине фискального 2010 года мы добьемся ежегодного прироста (экономики) на 2%",- заявил премьер парламентариям, говоря о предвыборных обязательствах его партии. Банк Японии (центральный банк страны) 15 июля ухудшил прогноз экономического падения с первоначальных минус 3,1% до минус 3,4%. Банк оставил без изменений свой апрельский прогноз по срокам начала улучшения экономической ситуации в стране - восстановление начнется "во второй половине 2009 финансового года", который завершится в Японии 31 марта 2010 года. Банк Японии также недавно повысил оценку состояния экономики за июль с "приостановления падения "до "последовательного движения в сторону улучшения". Главными причинами повышения оценки стали наметившийся рост экспорта и производства, прежде всего, в автомобильной промышленности и электронике.