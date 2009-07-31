Евростат: Безработица в Эстонии в июне достигла 17%

РИА Новости, Николай Адашкевич. Безработица в Эстонии в июне достигла 17%, что является одним из наиболее худших показателей в Евросоюзе, приводят в пятницу эстонские СМИ данные статистического бюро Европейского союза (Eurostat), сообщает РИА Новости.

Эстония входит по этом показателю в тройку стран ЕС с самым высоким уровнем безработицы. Выше безработица только в Испании (18,1%) и Латвии (17,2%). Самая низкая безработица зафиксирована в Голландии и Австрии (3,3% и 4,4% соответственно). По сравнению с предыдущим годом безработица увеличилась во всех странах ЕС. Средний уровень безработицы в Евросоюзе, по данным Eurostat, 8,9%. Это означает, что в ЕС не имеют работы 21,5 миллиона человек. По данным Эстонской кассы страхования по безработице, процент людей, не имеющих работу, составляет в Эстонии на сегодня 10,7% (70,208 тысяч человек). В статистике кассы по безработице учитываются только зарегистрированные безработные. Eurostat проводит мониторинг безработицы по собственным методикам, которые учитывают и скрытую безработицу. По прогнозам Банка Эстонии (Центробанка), к концу нынешнего года число официально зарегистрированных безработных достигнет 98 тысяч человек, что составит 14% всего трудоспособного населения страны. Подготовленный в начале марта прогноз по безработице Банка Эстонии утверждал, что к концу нынешнего года уровень безработицы в стране составит 9,5%, а число безработных достигнет 65 тысяч человек.