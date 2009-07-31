"Взлет" валют спровоцирован дефицитом платежного баланса

Первой и наиболее фундаментальной причиной недавнего роста курса валют является дефицит платежного баланса, наблюдающийся в Украине, несмотря на девальвацию гривни в прошлом году.

Об этом говорится в аналитической записке, подготовленной экспертами инвестиционной группы «Сократ», переданной агентству УНИАН.

Как говорится в записке, девальвация гривни существенно улучшила состояние счета текущих операций до профицита в 162 млн. дол. во втором квартале 2009 года (против дефицита 3,4 млрд. долл. во втором квартале 2008 года). Однако, как отмечают эксперты, увеличение валютных рисков и существенный экономический спад способствовали значительному ухудшению счета операций с капиталом и финансового счета. Так, дефицит этого счета во втором квартале составил 2,2 млрд. долл. против профицита 5,8 млрд. год назад.

«Таким образом, сведенный платежный баланс не только не улучшился, но существенно ухудшился: дефицит 2 млрд. долл. во втором квартале 2009 года против профицита 2,4 млрд. долл. год назад», - говорится в аналитической записке. «Неудивительно, что в подобных условиях у руководства страны остается два выбора: либо девальвировать валюту, либо компенсировать дефицит платежного баланса за счет резервов НБУ», - отмечают эксперты ИГ «Сократ».

Как отмечается в аналитической записке, к причинам недавнего роста курса можно отнести и невнятную политику НБУ в вопросе валютного регулирования, а также спекулятивные настроения на рынке.